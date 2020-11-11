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СМИ узнали, против кого будут направлены новые санкции США по "Северному потоку-2"

Среда, 11 ноября 2020, 09:39

Дополнительные санкции США по проекту "Северный поток-2" будут направлены против страховых и сертификационных компаний, вовлеченных в строительство газопровода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, участники переговоров в Палате представителей и Сенате США достигли соглашения о включении дополнительных санкций по газопроводу "Северный поток-2" в проект закона о национальной обороне 2021 года, который должен быть принят до конца года.

Сообщается, что санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими кораблями над завершением проекта.

В то же время сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, главный демократ в сенатском комитете по международным отношениям, заявил, что члены Конгресса хотели "дать понять, что Германия, как союзник, и государственные чиновники в Германии не подпадут под такие санкции".

США пытаются заблокировать завершение строительства "Северного потока-2" через давние опасения, что дополнительные потоки российского газа увеличат политическое влияние Кремля на страны Европейского Союза.

Первые санкции по "Северному потоку-2" были введены в конце прошлого года, незадолго до планового окончания работ. Через них проект покинула швейцарская компания Allseas, что предоставила судно-трубоукладчик.

Впоследствии ему нашли замену - российское судно "Академик Черский", однако у него возникли проблемы из-за невозможности заключить договор страхования. Страховые компании опасаются участвовать в проекте из-за риска попасть под санкции США.

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Северный поток-2 санкции США
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