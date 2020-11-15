Австрия хочет "спасти" Рождество массовым тестированием по примеру Словакии
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что правительство хочет провести массовое тестирование населения на коронавирус к Рождеству по примеру Словакии.
Об этом Курц рассказал в воскресенье в эфире ORF, сообщает "Европейская правда".
Глава правительства Австрии сказал, что хотел бы протестировать "как можно больше австрийцев" ближе к концу локдауна, который вводится со вторника и должен действовать до 6 декабря.
По его словам, инструмент тестирования хотелось бы "вновь использовать еще раз к Рождеству". Тестирование должно состояться по примеру Словакии, отметил Курц.
"Мы поддерживаем тесный контакт со Словакией, которая стала первой страной в Европе, которая провела тестирование населения. Это сработало невероятно хорошо", - сказал Курц.
Ближе к концу недели правительство предоставит больше деталей своих планов. Однако ожидается, что целевой группой сначала станут учителя, чтобы обеспечить быстрое открытие школ.
Курц подчеркнул, что хочет "сделать Рождество максимально безопасным с помощью массовых тестов".
Напомним, Словакия провела общенациональную кампанию тестирования. Во время ее первого раунда около 3,6 миллиона человек с 5,5 миллиона населения прошли тесты на антигены.
В целом, около 1% участников тестирования получили положительный результат.
Людей, которые получили отрицательный результат, при этом освободили от соблюдения ряда "коронавирусных" ограничений.
На фоне падения количества заражений в Словакии ослабят жесткий карантин, позволив работу с ограничениями театрам, кинотеатрам и церквям.