Словакия в выходные во второй раз проведет массовое тестирование на коронавирус

Словакия организует второй раунд общенационального массового тестирования на коронавирус в выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Около 3,6 миллиона человек из 5,5 миллиона населения страны прошли тест на антигены в минувшие выходные в рамках общенациональной кампании тестирования, координированной армией и муниципалитетами.

В целом около 1% участников тестирования получили положительный результат.

Тестирование повторно проведут 7 ноября примерно на половине территории страны, в регионах с наибольшим количеством инфицированных, выявленных в первом раунде, в основном в северной части Словакии, недалеко от границы с Польшей и Чехией.

Правительство представляет повторное тестирование в этих зонах как способ выявления новых случаев инфекции как из-за распространения вируса, так и из-за возможных ранее неправильных результатов тестов на антигены.

Власти объявили, что во втором раунде тестирования смогут участвовать и граждане, не имеющие сертификата первого раунда комплексного тестирования. С этим сертификатом жители Словакии освобождаются от многих ограничений, введенных на фоне второй волны пандемии.