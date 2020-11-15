Трамп впервые признал победу Байдена - а потом заявил, что выиграет он

Президент США Дональд Трамп впервые признал победу на выборах избранного президента Джо Байдена, но продолжил настаивать, что выборы были сфальсифицированы.

Заявление Трамп сделал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов", - написал Трамп, комментируя сюжет Fox News, который ставит под сомнение результат выборов.

По словам Трампа, победу Байдена обеспечила "радикально левая" частная компания Dominion, в которой сложилась "плохая репутация" и было "ничтожное оборудование".

Twitter обозначил твит Трампа как содержащий противоречивую информацию. Пока нет никаких доказательств того, что проблемы, связанные с системой голосования Dominion, вызвали масштабные ошибки в подсчете голосов.

Через час Трамп написал еще один твит, в котором заявил: "Выборы сфальсифицированы. Мы выиграем".

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

"Он выиграл только в глазах фейковых СМИ. Я не отступаю! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы", - считает президент США.

До этого в другом твите Трамп написал, что ручной пересчет голосов в Джорджии "ничего не изменит" и назвал пересчет мошенническим. В Джорджии Байден опередил Трампа на 14 тысяч голосов.

До сих пор Трамп, который набрал 232 голоса в Коллегии выборщиков, тогда как Байден - 306, категорически отказывался принимать результат голосования. Трамп также проиграл Байдену 5 млн голосов избирателей.

Ранее суды отклонили ряд исков кампании Дональда Трампа о якобы проблемах с голосованием в нескольких штатах.