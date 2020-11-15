В Беларуси за день задержаны почти полтысячи человек, акцию в Минске "зачистили"

В Минске силовики разогнали демонстрантов на "площади перемен", куда люди пришли почтить погибшего от побоев активиста Романа Бондаренко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую редакцию "Радио Свобода".

Как сообщалось, в воскресенье белорусы собрались на еженедельный протест против победы на выборах Александра Лукашенко. "Марш храбрых" должен был перейти от места гибели первой жертвы силовиков Александра Тарайковского к "двору перемен", из которого было похищено Романа Бондаренко.

Почти сразу возле станции метро "Пушкинская" силовики начали задерживать людей.

Через некоторое время силовики окружили "площадь перемен", где люди создали мемориал памяти Бондаренко. К людям подошли спецназовцы, которые начали вырывать их из цепи.

Началась "зачистка": людей затягивали в автобусы и автозаки, срывали флаги, уничтожали лампадки. Вскоре на площади остались только силовики.

Бойцы в зеленой форме ворвались в квартиру по меньшей мере одного из жителей дома неподалеку от площади.

По последним данным, правозащитный центр "Вясна" насчитал по меньшей мере 465 имен задержанных за день в Беларуси, абсолютное большинство - в Минске.