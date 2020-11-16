Кулеба допускает повторное закрытие границ в случае нового "локдауна"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает повторное закрытие границ, если Украина вернет жесткий "локдаун", но это вряд ли случится в ближайшее время.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Если будет введен полный локдаун - то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ. Но с введением карантина выходного дня нам удалось избежать опции полного локдауна, поэтому в ближайшее дни я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства", - отметил министр.

Месяц назад Дмитрий Кулеба говорил, что будет выступать против введения запрета въезда для иностранных граждан, если такая идея возникнет в повестке дня, а также - против идеи призвать украинцев массово возвращаться домой.

Он отметил, что сейчас невозможно реагировать на пандемию так же, как это происходило в начале "первой волны" в марте. По его словам, это хорошо понимают как международные партнеры, так и Украины.

Напомним, с 28 августа по 28 сентября правительство Украины запретило въезд для иностранцев, кроме отдельных категорий. Хотя официально этого не признают, реальной причиной была попытка сдержать паломников-хасидов от приезда в Украину во время пандемии.