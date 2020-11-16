Додон говорит о фальсификациях и хочет обжаловать результаты в суде

Действующий президент Молдовы Игорь Додон "предварительно поздравил" с победой во втором туре выборов свою оппонентку Майю Санду, но обжалует результат выборов в суде из-за "невиданных фальсификаций".

Об этом Додон заявил на брифинге в Кишиневе в понедельник утром, сообщает "Европейская правда".

"Предварительные результаты показывают, что мой оппонент выиграл эти выборы. Речь идет о предварительных результатах, и я предварительно хочу ее с этим поздравить", - сказал Додон.

В то же время он заявил о "беспрецедентных нарушениях" на выборах. Среди них Додон назвал запрет голосования для жителей Приднестровья, подвоз и подкуп избирателей в странах ЕС, прямое вмешательство западных лидеров в избирательную кампанию.

"В этой ситуации я обязан использовать все законные методы, чтобы опротестовать эти результаты", - сказал Додон, добавив, что обратится в суд и "не отступит", поскольку "нельзя так издеваться над нашими гражданами".

Если суд подтвердит отсутствие нарушений на выборах, Додон готов признать поражение.

В то же время он призвал своих сторонников не выходить на улицы в его защиту. "Нам не нужна дестабилизация", - сказал президент Молдовы.

Майя Санду выиграла во втором туре президентских выборов в Молдове после обработки 100% протоколов со всех избирательных участков.

Санду получила 57,75%, или 943 486 голосов избирателей. За Додона проголосовали 42,25%, или 690 139 избирателей.

Подробнее об этом читайте в статье: Разгром Додона: как Майя Санду победила в Молдове и что это значит для Украины