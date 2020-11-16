Разгром Додона: как Майя Санду победила в Молдове и что это значит для Украины

Впервые в истории Молдовы президентом этой страны станет женщина. Но еще более важно, что борьбу за эту должность выиграла прозападная реформаторка. Которая, к тому же, очень тепло относится к Украине и планирует радикально изменить отношения наших государств.

Экс-премьер Майя Санду выиграла президентские выборы с более чем убедительным результатом. Ее отрыв от Игоря Додона во втором туре превысил 15%. Санду выиграла и в столице, и в целом по Молдове, и тем более – за рубежом.

Ее предшественник, действующий президент Игорь Додон строил кампанию на радикализации общества, рассчитывая, что ощущение вражды мобилизует его электорат. Этого оказалось недостаточно. А главное – это повлекло за собой серьезные побочные эффекты.

Главный из них – то, что Майя Санду получит власть в глубоко разделенной стране.

Среди избирателей, живущих в Молдове, голоса разделились почти поровну, но есть регионы, где избиратели, "накормленные" фейками, категорически не приемлют Санду. К примеру, в Приднестровье за ​​Додона проголосовало почти 86%, на юге страны – 93-94,5%.

Преодоление этого разрыва станет ключевым вызовом для нового президента.

Неестественная революция

В пятницу в Молдове был последний разрешенный законом день предвыборной агитации.

Если верить официальным документам, то Игорь Додон в этот день решил ударно поработать с избирателями Кишинева. Его политическая сила, Партия социалистов Молдовы, подала заявку на четыре митинга в разных местах столицы; еще одна близкая к кандидату организация анонсировала шествие через весь центр города.

Но реальность оказалась иной, и очень странной. Если откровенно, с такими митингами давно не приходилось сталкиваться.

Прежде всего, в заявках о митингах партия не сообщила о времени их проведения.

Более того, эту информацию держали в строгой тайне.

У рядового кишиневца, который хотел бы услышать своего лидера и решить, отдавать ли за него голос, просто не было шансов попасть на эту встречу. Лишь в последние часы стало известно – митинг будет один и начнется в 11 часов утра (напомним, речь идет о рабочем дне).

Впрочем, незадолго до назначенного времени к месту митинга с разных сторон начали подтягиваться участники. Они заранее знали о секретной встрече в центре города; все были в накидках с партийной символикой, у каждого (!) в руках был флаг или баннер с лозунгами кандидата, а придя на место, все они (а собралось не менее тысячи человек!) по команде выстроились в прямоугольник и начали повторять за ведущим кричалки про "Додона-победителя". Без какого-либо проблеска инициативы от митингующих.

Словом, это был просто эталонный пример искусственной демонстрации, организованной так, чтобы создать твердое убеждение, что на ней вообще нет сторонников кандидата, только "заробитчане".

Впрочем, долго стоять с флагами "митингующим" не пришлось.

После короткого "разогрева" приехал Додон. Его выступление длилось ровно 10 минут. А уже через 5 минут после того, как он ушел, на площади никого не осталось!

Все это, к слову, очень контрастировало с выступлением кандидата. Выступая перед "сторонниками", Игорь Додон призвал их и всех молдаван быть готовыми выйти на протесты для защиты его президентства в случае, если результаты выборов будут требовать этого. А еще – перешел к откровенным грубостям, вроде фразы о необходимости "дать в морду" его противникам, потому что "иначе не понимают".

Создавалось впечатление: он осознает, что может проиграть. И несмотря на собственную неспособность собрать в столице митинг своих искренних сторонников, готов на бескомпромиссные шаги для сохранения власти.

"Голосуй против кулька!"

"Европейская правда" уже рассказывала, что перед вторым туром кампания стала предельно грязной. Второй тур президентских выборов в Молдове превратился в игру "пан или пропал", где в ход шли все резервы. Особенно – в последние дни перед выборами.

"Чернушную" рекламу против Санду, циничности которой могло позавидовать даже российское ТВ (и которую, не исключено, готовили российские технологи Додона), начали даже крутить на местных каналах – в регионах, где поддержка Додона наиболее сильна и люди готовы поверить в "американцев, которые зальют Молдову химикатами, запретят свободу вероисповедания и отменят термины "папа" и "мама" в угоду западным партнерам".

Нет-нет, это не шутка и не преувеличение, это тезисы из реальной рекламы, которой пытались дискредитировать Санду перед выборами.

Этим команда Додона пыталась убедить прийти на участки тех избирателей, которые, может, и не стремятся поддержать Додона – но могут пойти голосовать ради спасения Молдовы от ЛГБТ-оккупации.

Так почему же Додону не удалось достичь своей цели?

Одна из причин – то, что он стал новым олицетворением политической коррупции. Неважно, что этот имидж не подтвержден судебными решениями или расследованиями – для публичного осуждения это не является необходимым.

Самое известное свидетельство тому – история, которая произошла еще два года назад, когда тогдашний "хозяин Молдовы", олигарх и лидер тогда правящей Демпартии Влад Плахотнюк, договорился о сотрудничестве с Додоном (хотя публично был его якобы оппонентом) и передал ему полиэтиленовый пакет, в котором, исходя из контекста, был завернут первый транш финансовой "благодарности".

Как выяснилось, эту встречу Плахотнюк скрыто записывал на видео. Поэтому вскоре, когда они снова стали противниками не только публично, а реально, олигарх пустил эту запись в эфире своих телеканалов.

В Молдове эту историю знает, без преувеличения, каждый.

От нее происходит известное народное прозвище Додона. Его называют "кульком", намекая на пакет с деньгами.

Есть и другие, порой весьма обоснованные претензии к Додону.

Кто-то не может простить ему нагнетания вражды в обществе. Кто-то – зол из-за неэффективной, по мнению многих, реакции властей на пандемию коронавируса (весной сам Додон очень скептически относился к эпидемии). Для кого-то из его сторонников важно то, что он не смог наладить дружбу с Россией на том уровне, как обещал.

А еще ему часто вспоминают Украину.

Автору этих строк не раз приходилось слышать от рядовых молдаван – от таксистов до продавщиц, – мол, "разве это нормально, что маленькая Молдова, у которой только два государства-соседа, Украина и Румыния, при действующем президенте испортила отношения с обоими"?

И это – правда.

ЕвроПравда не раз писала, что в Украине Игорь Додон превратился в этакого "политика нон грата" из-за его заявления еще в 2016 году о "российском Крыме". Из-за этого с ним как с президентом не встречался ни один украинский чиновник или президент, и на все запросы о его визите Киев отвечал отказом. Со стороны Румынии блокада не столь полная, но Додон ни разу (!) не посещал Бухарест с официальным визитом. О чем постоянно напоминали его политические оппоненты.

Но никакие из этих обвинений не могут сравниться с "кульком".

Поэтому в воскресенье в Кишиневе получила распространение шутка, которую запустил другой популярный левый политик Молдовы Ренато Усатый: "Ты уже порвал кулек?", то есть: "Ты уже проголосовал против Додона"?

Интересная деталь: несмотря на все это, Игоря Додона до сих пор считают самым популярным молдовским политиком (хотя с потерей должности это может уйти в прошлое), а его Партия социалистов Молдовы является самой рейтинговой политической силой. То есть он, несомненно, останется в политике и сможет, например, избраться в парламент.

Но еще выше – его антирейтинг. Это сделало невозможным переизбрание Додона и заставило других кандидатов, в том числе левых, отказать Додону в поддержке между первым и вторым туром.

Но даже имея все эти проблемы, Додон "контрольным выстрелом" добил свои президентские перспективы, когда после первого тура оскорбил многочисленную молдовскую диаспору, назвав ее "параллельным электоратом".

Диаспора ответила беспрецедентной явкой. Зарубежные избиратели составили 16% (!) от всех проголосовавших на выборах. 93% из них поддержали Санду.

Что это меняет для Украины?

Для Украины избрание Майи Санду – безусловно хорошая новость, ведь нашей стране так же нужно как можно быстрее восстановить дружеские отношения с соседом.

Не зря президент Зеленский уже поздравил Санду с победой, а в ближайшее время, несомненно, пригласит ее в Украину.

"Европейская правда" еще до первого тура прогнозировала, как изменится Молдова и ее позиция по Крыму при новом президенте.

Очевидным станет изменение в позиции президента Молдовы по Крыму.

"Президент Санду открыто говорить, что Крым – это территория Украины. Это будет явным отличием от нынешнего президента, риторика которого негативно отразилась на отношениях", – объяснял ЕП заместитель Санду в партии, вице-спикер парламента Молдовы Михай Попшой.

Впрочем, и Киев, и Кишинев не планируют на этом останавливаться, уверяют ЕвроПравду представители обеих сторон.

Украинские дипломаты, в частности, планируют разморозить переговоры по болезненным проблемам, которые переходили от одной власти Молдовы к другой, без всякого прогресса. Это, в частности, вопросы собственности Днестровской ГЭС-2, которая остается подвешенной со времен СССР. Это вопросы, связанные с автодорогой между двумя частями Одесской области, проходящей по территории Молдовы, вблизи села Паланка и др.

Празднование победы в штабе Санду ФОТО ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАВДЫ

Но все это будет возможным изменить при одном условии – в случае переизбрания парламента Молдовы, с формированием нового правительства, уже без соратников Додона. Это сейчас – главная политическая задача Санду и нескольких других игроков, вроде уже упомянутого Ренато Усатого, который сейчас стремительно отбирает рейтинги у Додона и его партии.

Действующий президент на словах также выступает за роспуск – но есть основания полагать, что он здесь не является истинным, тем более что социалисты в случае быстрых выборов могут серьезно проиграть.

И напоследок отметим еще одно значение выборов в Молдове.

Речь идет об уроке, который Украина – государство с оккупированными Крымом и Донбассом – может вынести из голосования в также оккупированном Приднестровье.

Приднестровская карта

Несмотря на жесткость кампании, не удивляла информация о том, что Додон взялся за мобилизацию своего многочисленного электорального резерва – Приднестровья. Этот неподконтрольный правительству регион находится под влиянием РФ, поэтому подавляющее большинство его жителей, как полагают, готовы проголосовать за Додона даже без всякой агитации.

Причем речь идет о безумном количестве голосов, которые зачастую способны определить исход выборов.

В оккупированном Приднестровье живут 250 000 избирателей – примерно десятая часть тех, кто реально живет в Молдове. Формально все они имеют право голоса, и для них на каждые выборы открывают десятки спецучастков вдоль админлинии. А чтобы приднестровцев не везли туда голосовать организованно, за деньги, действует запрет на подвоз избирателей "чартерными" автобусами. В первом туре сторонники Санду это тщательно контролировали. Тогда проголосовало только 14 000 жителей Приднестровья, что довольно скромно.

15 ноября "блокада Приднестровья", в эффективность которой поверила оппозиция, возобновилась в полную силу.

"На этот раз будет не больше голосов. Это их предел, если не будет подвоза, но мы знаем, что они намерены", – пообещал в разговоре с ЕвроПравдой Игорь Гросу, депутат молдовского парламента от PAS, партии Майи Санду.

Накануне выборов действительно появилась информация, что приднестровцев планируют возить на выборы централизованно – объявления об этом якобы видели в Бендерах, втором крупнейшем городе региона. Поэтому с самого утра Гросу дежурил на "пункте контроля" в Варнице – селе, которое граничит с Бендерами и в котором открыли аж четыре участка для голосования приднестровцев.

Вместе с Гросу здесь дежурили два десятка активистов, включая ветеранов Приднестровской войны 1992 года.

Они порой ругались с полицией, порой несколько ограничивали движение и были готовы действовать жестче, но не имели для того реальных оснований. Ни одного "нелегального" автобуса, который бы вез людей на голосование, из Бендер не ехало, а оснований останавливать легковушки у них просто не было, о чем им постоянно напоминала полиция. Обстановка, впрочем, была напряженной, машин ехало много, и после полудня ветераны не выдержали – объявили, что перекрывают дорогу для более детального контроля.

Как выяснилось, полиция была к этому готова. На место сразу прибыл спецназ, который технически оттеснил митингующих с дороги, оставив коридор для проезда машин.

Но пока депутаты и ветераны ругались с полицией, обвиняя в "измене", голосование продолжалось. И очереди на участки наглядно свидетельствовали о беспрецедентной активности избирателей.

Очередь к одному из "приднестровских" участков в Варнице ФОТО ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАВДЫ

Уже в полдень количество приднестровских избирателей, отдавших свой голос за нового президента Молдовы во втором туре, превысило количество за весь день первого тура; а на конец дня оно оказалось более чем в два раза больше – проголосовало более 31 000 приднестровцев, то есть 12,4% избирателей самопровозглашенной "республики".

Для выборов в Молдове это действительно много. Депутаты от оппозиции были убеждены, что это свидетельствует о подвозе, которое странным образом просачивается мимо.

Впрочем, на самом деле реальность была другой.

По одну сторону блоков – Бендеры, по другую – Варница. Пересечение "границы" бывает и на честном слове ФОТО ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАВДЫ

Жители Бендер знают, что помимо официальных пунктов пересечения "границы" Приднестровья также есть немало "лазеек", через которые можно покинуть территорию. В том числе на автомобиле – в случае, если бы власти региона дали на это добро.

Но на них было пусто – "Европейская правда" убедилась в этом воочию.

Более того, в течение дня мы объездили немало участков вдоль линии разграничения. И даже на тех пунктах, в которых досталось только пару сотен людей, то есть о подвозе говорить было просто несерьезно, количество голосов все равно было вдвое выше, чем на прошлых выборах. Похоже, жители Приднестровья, которых годами призывали участвовать в определении политики Кишинева, решили, что это время пришло.

Почему мы рассказываем об этом так подробно?

Потому что эта история может стать примером и для Украины.

Несмотря на то, что конфликт на Донбассе сейчас бесконечно далек от приднестровского по очень многим параметрам, однажды в будущем мы можем столкнуться с тем, что жители оккупированной территории – то ли под влиянием пропаганды, то ли чего-то другого – начнут массово регистрироваться для голосования на подконтрольной правительству территории.

И если пересечение КПВВ к тому времени упростится и появится логистика для таких избирателей – такое голосование может иметь очень большое влияние на результаты выборов. Ведь "политические вкусы" на оккупированной территории, где процветает пропаганда и нет свободной агитации, могут очень отличаться даже от подконтрольной части Донбасса.

И, к слову, в опыте Молдовы интересно также то, что на приднестровских участках Санду набрала 14,2%. Это значительно меньше, чем в среднем по стране, но немало как для политика, из которого СМИ настойчиво формировали картинку врага. Но, как видим, и в Приднестровье хватает людей, которые хотят Молдове проевропейских изменений.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

Кишинев – Бендеры – Варница – Криуляны