В Молдове подсчитали 100% бюллетеней: Санду выиграла с большим отрывом
Майя Санду выиграла во втором туре президентских выборов в Молдове после обработки 100% протоколов со всех избирательных участков.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Кандидат оппозиции, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду получила 57,75% или 943 486 голосов избирателей.
За действующего президента Игоря Додона проголосовали 42,25% или 690 139 избирателей.
За рубежом, где на этих выборах наблюдалась рекордная активность, Санду получила поддержку 92,94% или 243 605 голосов граждан.
Среди избирателей, живущих в Молдове, голоса разделились почти пополам. А вот в Приднестровье за Додона проголосовало почти 86% избирателей, на юге страны - 93-94,5%.
Президент Владимир Зеленский поздравил Санду с победой и пригласил ее с визитом в Киев.
Отметим, Зеленский и экс-президент Петр Порошенко отказывались встречаться с действующим президентом Молдовы Додоном за его высказывания о том, что Крым принадлежит РФ.
Подробнее об этом читайте в статье: Разгром Додона: как Майя Санду победила в Молдове и что это значит для Украины.