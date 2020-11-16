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В Молдове подсчитали 100% бюллетеней: Санду выиграла с большим отрывом

Понедельник, 16 ноября 2020, 10:31

Майя Санду выиграла во втором туре президентских выборов в Молдове после обработки 100% протоколов со всех избирательных участков.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кандидат оппозиции, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду получила 57,75% или 943 486 голосов избирателей.

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За действующего президента Игоря Додона проголосовали 42,25% или 690 139 избирателей.

За рубежом, где на этих выборах наблюдалась рекордная активность, Санду получила поддержку 92,94% или 243 605 голосов граждан.

Среди избирателей, живущих в Молдове, голоса разделились почти пополам. А вот в Приднестровье за ​​Додона проголосовало почти 86% избирателей, на юге страны - 93-94,5%.

Президент Владимир Зеленский поздравил Санду с победой и пригласил ее с визитом в Киев.

Отметим, Зеленский и экс-президент Петр Порошенко отказывались встречаться с действующим президентом Молдовы Додоном за его высказывания о том, что Крым принадлежит РФ.

Подробнее об этом читайте в статье: Разгром Додона: как Майя Санду победила в Молдове и что это значит для Украины.

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