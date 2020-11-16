Трансадриатический трубопровод завершен: Азербайджан начал поставки газ в Европу

Трансадриатический трубопровод (TAP), построенный для транспортировки газа из Азербайджана в страны Европейского союза, введен в коммерческую эксплуатацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на сайте проекта.

Газотранспортная система протяженностью 878 км пересекает Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию. Она будет использоваться для транспортировки газа с месторождения Шах Дениз II в Каспийском море.

TAP - это европейский участок Южного газового коридора, по которому ежегодно будет транспортироваться 10 миллиардов кубометров газа из Азербайджана на несколько рынков Европы. Пропускная способность газопровода – 20 млрд кубометров в год.

Трубопровод ТАР соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе, пересекает Грецию и Албанию и Адриатическое море, а затем выходит на берег в южной Италии.

TAP будет способствовать поставкам газа в страны Юго-Восточной Европы. Общая протяженность Южного газового коридора составляет 3500 км, а стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Акционерами Транс-Адриатического газопровода являются британская ВР (20%), азербайджанская SOCAR (20%), итальянская Snam (20%), бельгийская Fluxys (19%), испанская Enagas (16%), швейцарская Swis Axpo (5%).