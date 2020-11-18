Джонсон представил амбициозный план "зеленой" индустриальной революции для Британии

Премьер Британии Борис Джонсон представил амбициозный план трансформации промышленности страны, который поможет Британии достичь "нулевых" выбросов парниковых газов к 2050 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Мой план из 10 пунктов поможет создать и поддержать тысячи" зеленых "рабочих мест и поможет идти к" нулевых "выбросов в 2050 году. Наша зеленая индустриальная революция будет осуществляться ветровыми турбинами в Шотландии и на северо-востоке, электроавтомобиля выработанными в Мидлендз и новейшими технологиями, разрабатываемых в Уэльсе ", - заявил Борис Джонсон.

Среди прочего, план предусматривает строительство ядерной электростанции в Саффолке, что может создать до 10 000 рабочих мест, и развитие ветровой энергетики в море, предусматривает создание к 60 000 рабочих мест; наращивание производства "зеленого водорода", который заменит природный газ.

Всего в рамках плана хотят создать 250 000 рабочих мест, которых большинство - на севере Англии и в Уэльсе.

Один из пунктов - запрет продажи новых авто на бензине и дизеле с 2030 года. Запрет не коснется используемых автомобилей, а также "гибридов". С этой датой Великобритания оказалась на втором месте после Норвегии - там останавливать продажа авто, работающие на ископаемом топливе, решили с 2025 года.

Планируется 1,3 млрд фунтов инвестиций в зарядные станции для электромобилей и стимулы для граждан, приобретающих электроавтомобили.

Также предполагается, что уже с 2023 новые дома, вводимые в эксплуатацию, должны будут отапливаться без использования газа.

В дополнение, речь идет о развитии велоинфраструктуры и инвестиции в экологически дружественный общественный транспорт; поддержку проектов по разработке безопасных для окружающей среды самолетов и судов; разработка технологий для улавливания углекислого газа из атмосферы; проекты для защиты и восстановления окружающей среды, включая высадку 30 000 гектаров деревьев ежегодно.