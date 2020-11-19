США ввели санкции против двух компаний из РФ из-за рабочих из КНДР

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции в отношении двух компаний, которых они обвинили в причастности к принудительному экспорту рабочей силы из Северной Кореи, и предупредили страны, которые все еще используют рабочих из этой страны, чтобы они отправили их домой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министерство финансов США заявило, что внесло в черный список российскую строительную компанию Mokran LLC и Cholsan General Trading Corporation, северокорейскую компанию, работающую в России.

"Северная Корея имеет долгую историю эксплуатации своих граждан, отправляя их в отдаленные страны для работы в тяжелых условиях, чтобы финансово поддержать Пхеньян и его оружейные программы", - говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучіна.

"Те страны, которые все еще принимают северокорейских рабочих, должны отправить этих рабочих домой", - добавил он.

Резолюция Совета Безопасности ООН 2017 года требовала, чтобы все страны отправили домой всех северокорейских рабочих к 22 декабря прошлого года, чтобы остановить зарабатывания ими иностранной валюты для ядерных и баллистических ракетных программ Северной Кореи.

Соединенные Штаты подсчитали, что Пхеньян зарабатывал более 500 миллионов долларов в год от почти 100 000 рабочих за рубежом, из которых около 50 000 работали в Китае и 30 000 в России.

В мае российские СМИ цитировали посла России в Пхеньяне, который заявил, что усилия Москвы по репатриации всех северокорейских рабочих, как того требовал установленный ООН срок, были осложнены вспышкой коронавирус.

В январе Россия заявила, что пропустила установленный ООН крайний срок репатриации рабочих из-за того, что она назвала объективными трудностями, но заявила, что соблюдает санкции ООН в отношении Пхеньяна.