Страны Балтии ввели новые санкции против Минска: наказаны министры спорта и информации
Литва, Латвия и Эстония в пятницу расширили санкции против официальных лиц белорусского режима, внесли в "черный список" министров информации и спорта и сотрудников милиции.
Об этом агентству BNS заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда".
По его словам, страны Балтии скоординировано добавили в список 28 имен, чтобы поддержать давление на режим Александра Лукашенко.
"В координации с латышами и эстонцами мы решили расширить национальные санкции", - сказал министр.
"Мы работаем на двух путях - на европейском и национальном. Мы видим, что ситуация не меняется, режим навязывает новую реальность, которая действительно является бесперспективной, и мы должны сохранять давление", - сказал Линкявичюс.
По словам Линкявичюса, санкции против белорусских министров информации и спорта были введены в ответ на ограничение интернета и преследования спортсменов, критикуют режим.
В "черный список" стран Балтии уже включено более полутора сотен человек, которым запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию, напомнил министр.
Санкции ЕС введены по 59 человек, ограничения включают запрет на поездки и замораживание активов.
Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко.
Ожидается, что работа над новым санкционные пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.