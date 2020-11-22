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Наводнения на юге Италии: обрушился мост, перекрыты дороги

Воскресенье, 22 ноября 2020, 13:18

В южных итальянских провинциях Кротоне и Палермо в результате проливных дождей возникли сильные наводнения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

В городе Мелисса рухнул автомобильный мост, в результате обрушения никто не пострадал.

 

Служба гражданской защиты в нескольких регионах объявила оранжевый уровень тревоги.

Несколько дорог перекрыты для движения транспорта. Даже железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо было задержано, только около 9.40 поезда начали ходить регулярно.

На Липарских островах семь островов архипелага со вчерашнего дня не имеют связи с материком из-за сильных порывов ветра.

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Италия стихийные бедствия
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