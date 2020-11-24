В IATA требуют открыть границы для авиапутешествий

Оборот авиакомпаний упадет более чем на 60% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, что является худшим годом за всю историю отрасли, пораженной коронавирурусным кризисом.

Об этом объявила во вторник Международная ассоциация воздушного транспорта IATA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Кризис COVID-19 поставил под угрозу выживание авиационной отрасли", а "учебники истории запомнят 2020 год как худший финансовый год" для сектора, который "сократил свои расходы в среднем на миллиард долларов в день в 2020 году и будет продолжать накапливать беспрецедентные убытки ", указала организация, объединяющая 290 авиакомпаний.

IATA прогнозирует чистые убытки сектора в размере $118,5 млрд в 2020 году в сравнении с предполагаемыми $84,3 млрд в июне и чистый убыток в размере $38,7 млрд в 2021 году, что опять же больше, чем ожидалось в июне ($15,8 млрд), до второй волны коронавируса.

"Этот кризис – разрушительный и неумолимый", - сказал генеральный директор IATA Александр де Жюньяк.

"Границы должны быть открыты без карантинных мер, чтобы пассажиры могли снова летать. Компании должны продолжать использовать свою ликвидность по крайней мере до четвертого квартала 2021 года, поэтому нельзя терять время", - добавил он.

IATA уже несколько месяцев решительно выступает за введение скрининговых тестов, проводимых при отправке пассажиров, чтобы избежать карантинных мер по прибытии.