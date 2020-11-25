ЕС выделяет 9,6 млн евро на цифровую трансформацию Украины

В Украине началась реализация проекта EU4DigitalUA, финансируемого Евросоюзом, в рамках которого на цифровую трансформацию государства будет выделено 9,6 млн евро.

Как сообщили "Европейской правде" в эстонской Академии электронного управления, которая реализует проект совместно с испанским Международным и Иберо-американским фондом государственного управления, установочное заседание EU4DigitalUA состоялось 25 ноября в режиме онлайн.

Этот проект с финансовым взносом ЕС в размере 9,6 млн. евро является частью более широкой программы поддержки украинской цифровой трансформации и гармонизации с Единым цифровым рынком ЕС с общим бюджетом 25 млн. евро.

Проект направлен на укрепление способности украинского государства к предоставлению публичных услуг онлайн, укрепление кибербезопасности и безопасности персональных данных. Он продлится до марта 2024 года.

Украина достигла "впечатляющих успехов в цифровой трансформации", отметил по случаю начала работы проекта посол ЕС Матти Маасикас.

"Евросоюз поддерживает дальнейшее развитие цифровых технологий в Украине с целью повышения конкурентоспособности страны и содействия дальнейшему приближению ее к Единому цифровому рынку ЕС", - подчеркнул дипломат.

"Мы применяем передовой опыт, полученный при построении "цифрового правительства" Эстонии, чтобы помочь правительству Украины в дальнейших шагах к созданию более прозрачного и эффективного общества", - подчеркнул Ханнес Асток, исполнительный директор Академии электронного управления.

Добавим, другим крупным цифровым проектом Евросоюза и ряда его государств-членов является EGOV4Ukraine с бюджетом в более 9 млн евро. Проект который начался в 2016 году и завершится в июне 2021-го.

Во время его реализации была создана система обмена данными "Трембита", которая обеспечивает взаимодействие между электронными реестрами органов исполнительной власти.