Первые регионы Австрии начнут массовое тестирование населения в начале декабря

Добровольное массовое тестирование на коронавирус среди населения в Австрии начнется в первые выходные декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Как заявил в Вене федеральный канцлер Себастьян Курц, Тироль и Форарльберг с населением около 1,1 миллиона человек станут первыми федеральными землями, которые проведут широкомасштабную кампанию по примеру Словакии и Южного Тироля с 4 по 6 декабря.

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Даты тестирования для других федеральных земель будут известны позже.

Федеральная земля Зальцбург объявила в среду, что проведет массовые тестирования 12 и 13 декабря.

Кроме того, в первые выходные декабря в Австрии должны состояться тестирования для определенных профессиональных групп, таких как учителя и полицейские.

Для проверки будут использовать тесты на антиген. В отличие от ПЦР-тестов, они могут дать результат менее чем за полчаса. Однако они менее точны, поскольку измеряют поверхностные белки частиц Covid-19.

Ранее канцлер Себастьян Курц заявлял, что хочет сделать Рождество максимально безопасным с помощью массовых тестов.