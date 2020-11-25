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Украина подписала безвиз с еще одним карибским государством

Среда, 25 ноября 2020, 19:26

Украина и Сент-Винсент и Гренадины запустили безвизовый режим.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает "Европейская правда".

Посол назвал запуск безвиза быстрой дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены в 2019 году.

"Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", - написал Пристайко в Twitter.

В октябре сообщалось,что Украина намерена подписать соглашение о взаимной отмене визовых требований с правительством государства Сент-Винсент и Гренадины.

Реализация данного решения позволит ввести безвизовый режим взаимных поездок для граждан Украины и Сент-Винсента и Гренадин сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Сент-Винсент и Гренадины - островное государство в Карибском море (независимая от Великобритании с 1979 года) с развитым туризмом и сельским хозяйством. Входит в Британское Содружество наций.

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