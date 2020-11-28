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Сталин хотел стереть идентичность украинцев, но они выстояли - заявление Трюдо о Голодоморе

Суббота, 28 ноября 2020, 16:25

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с сильным заявлением в День памяти жертв голодоморов, призвав соотечественников почтить жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Заявление канадского премьера обнародовано в субботу 28 ноября, сообщает "Европейская правда".

"С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод - геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости.

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Миллионы умерли от голода, многие из них дети, другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании", - заявил Джастин Трюдо.

Перед лицом такой жестокости украинцы выстояли, подчеркнул канадский премьер.

"Они твердо держались за свой язык и свою культуру, несмотря на все попытки режима подавлять и преследовать их. В 1991 году, после более чем полвека советского гнета и правления, Украина провозгласила независимость", - подчеркнул глава правительства Канады.

В течение десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира, подчеркнул он.

"Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эти суровые истины и взять на себя обязательства всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой.

В эту торжественную годовщину я призываю всех канадцев почтить память жертв Голодомора и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас. Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины ", - говорится в заявлении премьер-министра Канады.

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в День памяти голодоморов заявил, что сталинский режим убил миллионы ни в чем неповинных украинцев.

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Канада Трюдо
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