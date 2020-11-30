В Англии число новых заражений за время локдауна снизилось на 30%

Количество заражений коронавирусом упало на 30% во время месячного национального карантина в Англии.

Соответствующие результаты показало в понедельник крупномасштабное исследование с участием более чем 100 000 добровольцев, проведенное имперским колледжем Лондона и Ipsos MORI, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Англия начала свой второй карантин 5 ноября, чтобы обуздать быстро растущие инфекции и защитить свою систему здравоохранения. Страна должна вернуться к региональному подходу к ограничениям со 2 декабря.

Уровень заражения снизился на 30%. В частности, в период с 13 по 24 ноября заразились 96 человек на 10 000.

В период с 16 октября по 2 ноября было выявлено 130 инфекций на 10 000 человек.

"Результаты показывают, что количество случаев заболевания росло по мере того, как страна входила в режим изоляции, но за этим последовало снижение, поскольку национальные меры успешно снизили уровень инфицирования по всей стране", - говорится в заявлении Департамента здравоохранения.

Премьер-министр Борис Джонсон столкнулся с критикой своей собственной партии в связи с решением о локдаун.

Хотя в заявлении утверждается, что распространенность заболевания все еще высока, речь идет о резком снижении в нескольких районах Северной Англии, которые должны ввести самый жесткий уровень ограничений на следующей неделе.

Это может привести к дальнейшим беспорядкам в консервативной партии Джонсона, где многие законодатели недовольны системой, которая ставит более трети населения во далеко идущие ограничения на повседневную жизнь.