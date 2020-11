Байден выиграл в Мичигане, до победы остается один штат

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден победил в Мичигане, одном из ключевых штатов, который может обеспечить ему победу на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По подсчетам издания Politico, после обработки 99% бюллетеней Байден набирает 50,5% голосов, а Дональд Трамп - 48%. Телеканал CNN приводит схожие данные - у Байдена 50,4%, а Трампа - 48%.

Телеканал Fox News также приводит подсчет голосов, который свидетельствует о победе демократа: 50,5% у Байдена, 48% у Трампа.

Победа в Мичигане дает 16 голосов выборщиков. Для общей победы Байдена нужно выиграть еще в одном штате, например, в Неваде или Пенсильвании.

Трамп написал в Twitter, что считает себя победителем выборов в Мичигане и еще трех колеблющихся штатах - Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Северной Каролине (15 голосов) и Джорджии (16 голосов). В этих трех штатах продолжается подсчет голосов.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,.....