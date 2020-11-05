Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

МИД объяснил идею Кравчука о выборах на оккупированном Донбассе: есть ряд условий

Байден выиграл в Мичигане, до победы остается один штат

В Германии рекорд заражений коронавирусом – почти 20 тысяч случаев за сутки

Байден победил Трампа в ключевом Висконсине






Байден выиграл в Мичигане, до победы остается один штат

Четверг, 5 ноября 2020, 09:08

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден победил в Мичигане, одном из ключевых штатов, который может обеспечить ему победу на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По подсчетам издания Politico, после обработки 99% бюллетеней Байден набирает 50,5% голосов, а Дональд Трамп - 48%. Телеканал CNN приводит схожие данные - у Байдена 50,4%, а Трампа - 48%.

Телеканал Fox News также приводит подсчет голосов, который свидетельствует о победе демократа: 50,5% у Байдена, 48% у Трампа.

Победа в Мичигане дает 16 голосов выборщиков. Для общей победы Байдена нужно выиграть еще в одном штате, например, в Неваде или Пенсильвании.

Трамп написал в Twitter, что считает себя победителем выборов в Мичигане и еще трех колеблющихся штатах - Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Северной Каролине (15 голосов) и Джорджии (16 голосов). В этих трех штатах продолжается подсчет голосов.

Ранее Байден победил в Висконсине, еще одном ключевом штате, где получил 10 голосов выборщиков.

Как сообщалось, у Байдена также хорошие шансы победить в Пенсильвании. Этой победы достаточно, чтобы он закрепил за собой большинство выборщиков и получил пост президента США, свидетельствует прогноз "Европейской правды".

Штаб Трампа анонсировал, что запросит о пересчете голосов в ключевом Висконсине.

В 2016 году Трамп стал первым кандидатом в президенты от Республиканской партии, победившим в штате Висконсин более чем за три десятилетия.

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента

Читайте также LIVE о выборах президента США: Байден против Трампа

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Выборы в США Трамп Байден
powered by lun.ua