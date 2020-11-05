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После землетрясения греческий остров поднялся на 18-25 см

Четверг, 5 ноября 2020, 10:24

По предварительным данным, опубликованным греческими учеными в среду, остров Самос поднялся на 18-25 см после мощного землетрясения в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter.

В результате мощного землетрясения магнитудой 7,0 на острове Самос погибли два подростка, многие здания на острове были полностью или частично разрушены.

Разрушения были в соседнем турецком городе Измир, где после сильного землетрясения погибло более 100 человек.

Эпицентр землетрясения, ощущавшегося по всей Греции и Турции, находился в Эгейском море, примерно в 16 км к северу от Самоса.

 

Группа греческих ученых из школы геологии и геоэкологии национального и Каподистрийского университета Афин отправилась на Самос после землетрясения, чтобы изучить его влияние как на топографию острова, так и на состояние зданий.

Согласно их выводам, высота как в северной, так и в южной частях острова увеличилась на 18-25 см из-за активности тектонических плит, вызвавшей землетрясение.

Изменение высоты четко видно на скалах вдоль береговой линии, где открылись водоросли, которые до сих пор были под водой.

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Греция
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