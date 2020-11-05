Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии за сутки почти полтысячи смертей, 34,5 тыс. зараженных коронавирусом

Наблюдатели ОБСЕ: заявления Трампа после выборов подрывают веру в демократию

В Польше второй день подряд рекорд заражений - более 27 000 случаев

Украинка победила на выборах в Палату представителей Конгресса США






В Латвии радио оштрафовали за интервью с Жириновским

Четверг, 5 ноября 2020, 13:58

Латвийский медиарегулятор оштрафовал радио Baltkom на 8000 евро за интервью с российским политиком Владимиром Жириновским, который высказывал мнения, угрожающие нацбезопасности Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.lv.

В передаче "Абонент доступен" политик выражал сомнения в легитимности выхода Латвии из состава Советской России в 1920 году, отрицал оккупацию Латвии и популяризировал идею создания Великой России, что должно расцениваться как угроза Латвии и другим бывшим республикам СССР.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш объяснил, что такие высказывания угрожают национальной безопасности Латвии. На СМИ лежит ответственность за выбор гостя и за реагирование на антигосударственные высказывания.

В передачах не должны звучать призывы, которые угрожают государственной безопасности и общественному правопорядку.

Поскольку компания Baltkom radio сама формирует программу и принимает решение о приглашении гостей, у нее была возможность обеспечить соблюдение закона, считает NEPLP.

Учитывая, что передачу слушало достаточно большое число людей, нарушение радиокомпании оценивается как существенное.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия
powered by lun.ua