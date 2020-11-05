В Латвии радио оштрафовали за интервью с Жириновским

Латвийский медиарегулятор оштрафовал радио Baltkom на 8000 евро за интервью с российским политиком Владимиром Жириновским, который высказывал мнения, угрожающие нацбезопасности Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.lv.

В передаче "Абонент доступен" политик выражал сомнения в легитимности выхода Латвии из состава Советской России в 1920 году, отрицал оккупацию Латвии и популяризировал идею создания Великой России, что должно расцениваться как угроза Латвии и другим бывшим республикам СССР.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш объяснил, что такие высказывания угрожают национальной безопасности Латвии. На СМИ лежит ответственность за выбор гостя и за реагирование на антигосударственные высказывания.

В передачах не должны звучать призывы, которые угрожают государственной безопасности и общественному правопорядку.

Поскольку компания Baltkom radio сама формирует программу и принимает решение о приглашении гостей, у нее была возможность обеспечить соблюдение закона, считает NEPLP.

Учитывая, что передачу слушало достаточно большое число людей, нарушение радиокомпании оценивается как существенное.