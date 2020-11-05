Франция удвоит контроль на границе на фоне последних терактов

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к пересмотру политики функционирования Шенгенской зоны и контроля на внешних границах на фоне терактов, которые недавно произошли во Франции и Австрии. Также он объявил, что Франция удвоит контроль на собственной внутренней границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы должны радикально пересмотреть организацию Шенгена, усилить нашу общую защиту реальными полицейскими силами на внешних границах зоны, и также усилить интеграцию наших правил", - отметил президент.

Эммануэль Макрон сообщил, что Франция удвоит количество полицейских и военных, которые осуществляют контроль на ее внутренней границе: количество силовиков возрастет с 2400 до 4800.

"Эти решения - часть того, что мы делали последние три года, но учитывают усиление угрозы - теракты, которые недавно пережила Франция и Австрия", - отметил он.

Он также указал на то, что люди, которые организуют перевозку нелегальных мигрантов в Европу, нередко связаны с террористическими группировками, поэтому борьба с нелегальными перевозчиками и терроризмом - взаимосвязанные вопросы.

Макрон отметил, что выдвинет свои предложения по функционированию Шенгенской зоны на следующем саммите лидеров ЕС в декабре и выразил надежду, что эти изменения удастся финализировать во время председательства Франции в совете ЕС в первой половине 2022 года.