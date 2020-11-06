В США после выборов растет количество случаев коронавируса: более 120 000 в сутки

В Соединенных Штатах второй день подряд фиксируют более 100 000 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За последние сутки подтверждено 120 276 новых случаев, что является рекордным ежедневным показателем с начала пандемии. 1226 пациентов умерли. Днем ранее сообщалось о 105 000 случаев.

20 из 50 штатов сообщили о рекордном однодневном росте в четверг. Ранее наибольшее количество штатов, сообщавших о новых случаях за один день, было 16 в начале октября.

Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в четверг выросло до 52 500 человек и растет 11-й день подряд, приближаясь к рекорду в 58 370, установленному в июле.

Всего в США с начала пандемии выявлено более 9,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 241 тысяч инфицированных умерли.

Вероятно, на этой неделе общее количество подтвержденных случаев заражения в стране превысит отметку в 10 млн.