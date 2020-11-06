Штаб Байдена пригрозил Трампу принудительным выселением из Белого дома

На фоне сообщений, что президент США Дональд Трамп не планирует "сдаваться" на выборах, избирательный штаб Джо Байдена предупредил, что Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома.

Об этом заявил представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решение принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", - заявил Бейтс, очевидно, имея в виду президента-республиканца.

Это заявление Бейтс сделал в ответ на сообщение о том, что Трамп не планирует признавать поражение, если Байден будет признан избранным президентом США в пятницу.

Последние итоги подсчета голосов показывают, что Трамп уступает Байдену в ключевых штатах, которые являются решающими для победы на выборах.

В ночь на пятницу Байден вышел в лидеры в Джорджии, а в пятницу - в Пенсильвании. Победа в этих штатах обеспечит Байдену первенство на выборах президента США. В то же время Трамп без голосов выборщиков Джорджии и Пенсильвании не имеет шансов на переизбрание.