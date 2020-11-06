Госсекретарь Джорджии подтвердил, что в штате пересчитают голоса

Госсекретарь штата Джорджия, где Байден вырвался вперед, подтвердил, что в штате состоится пересчет голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.

"Поскольку разница настолько незначительная - в Джорджии будет пересчет ... В данной ситуации результат в Джорджии имеет большое значение для всей страны", - сказал Брэд Раффенбергер, пообещав, что процесс будет прозрачным.

В Джорджии Джо Байден опережает Дональда Трампа только на 1579 голосов, подсчет почти завершено.

Джорджия - один из ключевых штатов, где имя победителя было сложно спрогнозировать до последнего. В течение более двух суток в штате лидировал Трамп, однако эти подсчеты базировались на голосовании тех, кто физически пришел на участок. Байден начал сокращать отрыв, когда избирательная комиссия перешла к подсчету бюллетеней, поступивших по почте, поскольку почтовое голосования значительно популярнее среди избирателей Байдена.

Джорджия дает 16 голосов в коллегии выборщиков - органе, чьи члены выбирают нового президента США, голосуя так, как поручили им избиратели штата. С их голосами Байден претендует ориентировочно на 286 голосов выборщиков - на 16 больше необходимого минимума.

Это гарантирует ему победу даже в случае, если в любом другом спорном штате Трамп сможет восстановить преимущество.

О том, как Байдену удалось сохранить шансы на выигрыш читайте в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента

Об особенностях выборов этого года: "Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США".