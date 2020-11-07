Евродепутат выступил с идеей Карпатской коалиции для интеграции Украины в ЕС

Депутат Европарламента, экспремьер Литвы Андрюс Кубилюс предложил создать Карпатскую коалицию, которая наряду с Люблинским треугольником будет способствовать интеграции Украины в ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время форума Re:Open Zakarpattia, который проходит 7-8 ноября под Ужгородом.

По словам Кубилюса, интеграция Украины в ЕС должна быть сильно поддерживаемая с середины ЕС.

Он отметил достижения главы МИД Кулебы и его предшественника Павла Климкина в этом отношении. В частности, он упомянул о Люблинский треугольник, который, по мнению евродепутата, может сыграть важную роль для продвижения в ЕС вопросам, которые интересуют Украину.

"Можно сформировать дополнительную коалицию, так называемую Карпатскую коалицию, где Венгрия, Румыния, а также Польша могли бы играть очень важную роль", - сказал Кубилюс, добавив, что это помогло бы повторно открыть Закарпатскую область для стран ЕС.

" Я понимаю это так, что Закарпатская область должна быть своеобразными воротами и она в первую очередь должна способствовать интеграции в ЕС, потому что Закарпатская область больше всего выиграет от членства " - отметил евродепутат.

Напомним, 28 июля, Украина, Польша и Литва объявили о создании "Люблинского треугольника" - формата, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.

Следующая встреча глав МИД "Люблинского треугольника" пройдет осенью в Украине.