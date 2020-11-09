Байден планирует радикально усилить антикоронавирусные меры

Избранный президент США Джо Байден обещает значительные изменения в подходе Белого дома в отношении пандемии, включающие обязательное ношение масок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Байден хочет, чтобы правила, которые требуют ношения масок, действовали по всей стране. По его мнению, это помогло бы спасти тысячи жизней.

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Байден планирует, чтобы губернаторы и местные органы власти сделали масочный режим обязательным. Байден регулярно появляется на публике в маске, в то время как Трамп избегает этого.

Команда Байдена заявила, что обеспечит всем американцам доступ к регулярному и бесплатному тестированию и предоставит "четкие, последовательные, основанные на доказательствах рекомендации" относительно поведения во время пандемии.

Команда Байдена также заявляет, что возьмется за решение проблем со средствами индивидуальной защиты медицинских работников.

Более 237 тысяч американцев умерли от COVID-19 с начала эпидемии. Влиятельный Вашингтонский институт показателей здоровья и оценки прогнозирует, что число смертей от COVID-19 превысит 372 тысячи до 20 января, когда Байден вступит в должность.

Байден также объявил о планах перезагрузить пораженную вирусом экономику США, из-за которой миллионы людей стали безработными.

Он хочет сделать это путем стимулирования производства, инвестиций в инфраструктуру, повышения доступности ухода за детьми и сокращения разрыва в уровне благосостояния между различными этническими группами.