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Украина и Молдова проведут совместные консультации по интеграции в ЕС

Четверг, 10 декабря 2020, 12:28

Украина и Молдова проведут глубокие двусторонние консультации по вопросам европейской интеграции.

Об этом во время визита в Кишинев объявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я очень надеюсь, что мы будем совместно работать над повесткой дня между нашими странами и Евросоюзом. Сегодня одна из наших договоренностей заключается в том, что мы проведем глубокие двусторонние консультации по вопросам европейской интеграции", - сообщил глава МИД после встречи со своим молдовским коллегой.

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По его словам, обе стороны хотят "больше торговли, больше амбициозных проектов в сфере инфраструктуры". "Мы должны совместно решить хронические проблемы, которые мы унаследовали, и двигаться вперед", - сказал министр.

Он добавил, что на встрече с коллегой они "обсудили весь спектр наших отношений" и согласились, что "безопасность Молдовы - это наша безопасность, а безопасность Украины - это ваша безопасность".

"Это фундаментальный принцип, который должен лежать в основе наших отношений", - резюмировал Кулеба.

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