В ЕС заявили о победе в арбитраже с Украиной по лесу-кругляку

Украина должна вскоре отменить принятую в 2015 году запрет на экспорт необработанной древесины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместима с Соглашением об ассоциации. Следовательно, ожидается, что Украина как можно быстрее отменит запрет экспорта. Это решение завершает первый в истории торговый спор ЕС по двустороннему соглашению", - говорится в заявлении.

В Еврокомиссии уточняют - ЕС поддерживает Украину различными проектами, включая поддержку охраны окружающей среды, а также государственного управления и устойчивого управления лесами. Впрочем, как отмечается, решение арбитража установило, что украинский запрет на экспорт, "не соответствует ни одной из этих законных целей".

Напомним, накануне было обнародовано решение арбитража с ЕС по лесу-кругляку. В частности, было признано, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, но вместе с тем должна откорректировать свой запрет от 2015 года.

Как прокомментировал решение торговый представитель Украины Тарас Качка, если бы в 2015 году авторы закона "слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса", украинская сторона смогла бы до конца отстоять правомерность запрета.