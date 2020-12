На Сицилии проснулся вулкан Этна

В воскресенье вечером на Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Volcano Discovery.

Вулкан начал извергаться в 21:20 по местному времени в воскресенье после землетрясения магнитудой 2,7.

Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом начали покрывать прилегающую территорию.

Интенсивность взрыва возросла от средней до высокой, потоки лавы иногда выстреливали в небо на 100 метров, тогда как шлейфы пепла достигали пяти километров.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT