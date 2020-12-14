Украина представила ЕС концепцию Крымской платформы

Украина представила концепцию "Международной крымской платформы" Европейскому союзу при обсуждении последствий незаконной аннексии Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.

ЕС и Украина провели восьмую видеоконференцию, посвященную оккупированному Крыму. Встреча состоялась на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии и представителей украинской власти.

ЕС и Украина обнародовали свою политику в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры, и приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Украина также представила концепцию "Международной крымской платформы".

"Участники также обратились к вопросам сотрудничества в международных форумах и вопросов международного права. Было подчеркнуто серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, в результате чего международным организациям и субъектам прав человека все еще отказывали в доступе. Обе стороны также обменялись мнениями о ситуации в области безопасности и растущей милитаризации полуострова Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за создание в ЕС позиции специального представителя по Крыму.

Он также заявлял о планах провести в Украине в мае 2021 года Крымский саммит.