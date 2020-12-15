ЕС выделяет 500 млн евро на вакцины для бедных стран

Европейский Союз выделит 500 млн евро для глобальной инициативы COVAX, целью которой является предоставление вакцин для стран с низким и средним уровнем дохода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сегодня согласовал финансирование в размере 400 млн евро для поддержки участия стран с низким и средним уровнем дохода в программе COVAX Advance Market Commitment (COVAX AMC).

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Это быстро одобренное финансирование, гарантированное Европейским фондом устойчивого развития (EFSD), вместе с грантовой поддержкой COVAX AMC в размере 100 млн евро, предоставленной Еврокомиссией, обеспечит доступ к вакцинам от COVID-19 в 92 странах.

"Вместе со странами-членами ЕС Team Europe на данный момент выделила COVAX более 850 млн евро, и является крупнейшим донором COVAX в Евросоюзе. Совместная поддержка Еврокомиссии и ЕИБ в размере 500 млн евро позволит COVAX в кратчайшие сроки сделать 1 млрд доз вакцин доступными для людей в странах с низким и средним уровнем доходов", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Соглашения между ЕС и странами-партнерами в Африке, Азии, Карибском и Тихоокеанском регионах, а также между странами восточного и южного партнерства уже существуют в рамках Европейского фонда устойчивого развития.

Вакцины будут закупать и доставлять ЮНИСЕФ и Панамериканская организация здравоохранения от имени COVAX.

Программу COVAX возглавляет Всемирная организация здравоохранения и она имеет целью доставить к концу следующего года 2 млрд доз как минимум 20% наиболее нуждающимся людям в любой точке мира.