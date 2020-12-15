Агентство ЕС защищает промедление с выдачей разрешения для вакцины

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пришлось защищать свою неспешность с утверждением вакцины для Евросоюза после давления со стороны Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Руководительница EMA Эмер Кук заявила, что не спешить с одобрением вакцины от коронавируса - это правильно. По ее словам, агентство работает над этим круглосуточно.

"Европейские граждане... хотят тщательной оценки преимуществ и рисков вакцины, чтобы они могли быть уверены, что она безопасна и эффективна", - заявила Кук.

В эти выходные от Германии поступила критика в адрес регулирующего органа ЕС, который сейчас находится в процессе одобрения препарата.

Министр здравоохранения Германии призвал агентство работать быстрее, чтобы утвердить вакцину против коронавируса.

Германия создала более 400 центров вакцинации и активизировала около 10 000 врачей и медицинского персонала для начала массовых прививок. Однако отсутствие разрешения регулятора является препятствием для начала программы вакцинации.

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским производителем Pfizer, получила разрешение для использования в Великобритании, США, Канаде и других странах.

Но она все еще ожидает одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и поэтому пока ее не может использовать Германия и никакая другая страна ЕС. 29 декабря EMA проведет совещание, на котором определится в вопросе одобрения вакцины.