Смертность в Италии в этом году будет самой высокой с 1944 года

В этом году Италия зарегистрирует более 700 тысяч смертей - самое большое количество со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил во вторник Джан Карло Блангиардо, президент национального статистического агентства ISTAT, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Блангиардо связывает печальный рекорд с влиянием COVID-19.

"2020 год еще не закончился, но умный анализ заставляет нас думать, что мы преодолеем порог в 700 000 смертей", - сказал он телеканалу RAI.

"Это тревожный уровень, потому что в последний раз подобное происходило в 1944 году, во время второй мировой войны", - добавил он.

По его словам, в 2019 году в Италии было зарегистрировано 647 000 смертей.

В эти выходные Италия обошла Британию и вышла на первое место в Европе по количество смертей, связанных с коронавирусной инфекцией. Италия уже зафиксировала более 65 000 погибших из-за COVID-19.

В Швеции в ноябре было зарегистрировано больше смертей, чем в любом другом ноябре за более чем 100 лет.