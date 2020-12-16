Гражданину Чехии за участие в боях на Донбассе грозит 16 лет тюрьмы

В Чехии прокуратура предъявила 26-летнему гражданину страны обвинения в террористической деятельности на Донбассе и предлагает приговорить его к 16 годам лишения свободы.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Посол подчеркнул, что чешская юстиция продолжает системно преследовать тех граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России на оккупированном Донбассе. По его словам, уже есть несколько судебных приговоров, целый ряд дел находится на стадии расследования или предъявления обвинения.

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Одним из последних участников конфликта, кому было предъявлено такое обвинение, стал 26-летний Лукаш Н. из Карловых Вар. В 2015-2016 годах он воевал против ВСУ в составе незаконных военных формирований.

Как отмечается в обвинении, Лукаш Н. "прошел обучение, был вооружен и оснащен военными формированиями сепаратистских структур, выполнял различные военные задачи, такие как разведка, охрана и патрулирование, а также участвовал в боях против украинских военных с намерением нанести им ранения или убить".

По мнению прокурора, Лукаш Н. совершал упомянутые действия осознанно, а во время военных действий был ранен и несколько недель провел в больнице.

Прокурор подчеркивает, что вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, можно охарактеризовать как квазивоенизированные подразделения, совершающие систематические организованные насильственные преступления, которые по своему характеру соответствуют определению теракт. За участие в террористической деятельности обвинение предлагает приговорить Лукаша Н. к 16 годам лишения свободы.

Обвиняемый в ходе расследования отказался давать показания. Однако у следствия есть доказательства в виде фотографий и видео, которые являются достаточными основаниями для передачи дела в суд, подчеркнул посол. На одном из таких видео обвиняемый признается, что пошел воевать против "украинских фашистов".