Евродепутаты требуют заключить торговое соглашение с Британией до 20 декабря

Европейский парламент хочет, чтобы соглашение с Великобританией было заключено до полуночи воскресенья, чтобы он мог рассмотреть вопрос об одобрении на специальном заседании до конца месяца.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении лидеров парламентских групп Европарламента.

"Парламент готов организовать внеочередное пленарное заседание в конце декабря, в случае достижения соглашения до полуночи в воскресенье, 20 декабря, чтобы обсудить результаты переговоров и рассмотреть вопрос о предоставлении своего согласия", - говорится в заявлении.

Заявление было сделано после того, как переговорщик ЕС Мишель Барнье проинформировал депутатов Европарламента о состоянии переговоров. В своем твите Барнье написал: "Хороший прогресс, но остаются последние камни преткновения. Мы подпишем только такое соглашение, которое защищает интересы и принципы ЕС".

Согласно правилам ЕС, парламент может начать процесс ратификации только после того, как участники переговоров завершат свою работу, а Совет утвердит соглашение и официально направит его в парламент, отмечает Politico.

Ранее депутаты Европарламента уже жаловались, что у них будет слишком мало времени для выполнения своих обязанностей, чтобы должным образом изучить соглашение.

Высокопоставленные официальные лица ЕС заявили, что у них не будет времени даже для выполнения некоторых основных юридических требований, таких как перевод документа, объем которого, как ожидается, составит более 700 страниц, на 23 официальных языка ЕС, кроме английского.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил своим министрам, что наиболее вероятным результатом торговых переговоров с Европейским Союзом будет отсутствие соглашения.

Напомним, 31 декабря завершается действие переходного периода, когда правила ЕС еще продолжали применяться в Британии.