Во Франции арестовали 4 подозреваемых в причастности к сентябрьскому нападению в Париже

Четыре человека были арестованы во Франции в рамках расследования нападения с ножом в Париже 25 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на судебный источник.

По данным агентства, одному из задержанных было предъявлено обвинение в преступлении, связанном с терроризмом, и он помещен под стражу в юго-западном регионе Жиронда.

25 сентября на улице Николя-Аппер в Париже произошло нападение, в результате которого были ранены два журналиста. На этой улице где пять лет назад исламистские боевики убили 12 человек в офисе сатирического журнала Charlie Hebdo.

Главным подозреваемым в нападении был 18-летний мужчина из Пакистана. Полиция арестовала его вскоре после нападения.

Французское издание Le Parisien сообщило, что четверо задержанных пакистанцев якобы подстрекали нападавшего к действию.

Несколько нападений, совершенных в последние месяцы, включая обезглавливание учителя, показавшего в своем классе карикатуры на пророка Мухаммеда, побудили французское правительство принять меры против исламистского "сепаратизма".