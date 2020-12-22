США ввели торговые ограничения против 45 компаний РФ, Минобороны и разведки

Министерство торговли США обнародовало список компаний и учреждений России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих стран, поэтому им запрещено покупать ряд американских продуктов и технологий.

Как сообщает "Европейская правда", список опубликован на сайте ведомства.

Российский перечень насчитывает 45 организаций и государственных учреждений, среди которых: Служба внешней разведки, Министерство обороны РФ, российский специальный летный отряд, Ракетно-космический центр "Прогресс" (Роскосмос), Холдинг "Российские вертолеты", Государственная корпорация "Ростех", Объединенная авиационная корпорация (ОАК).

"Министерство торговли США признает важность сотрудничества с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по привлечению американских технологий к их дестабилизирующим военным программам", - сказал министр торговли США Уилбур Росс.

Список предназначен для информирования американских экспортеров и реэкспортеров американской продукции о необходимости получения лицензии для доставки определенной продукции и технологий перечисленным компаниям и организациям.