Во Франции думают ограничить передвижения невакцинированных при будущих кризисах в здравоохранении

Правительство Франции в понедельник представило законопроект, который может ограничить свободу передвижения невакцинированных людей во время "чрезвычайного санитарного состояния".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Законопроект уже вызвал недовольство оппозиционных депутатов еще до обсуждения в парламенте.

Проект призван создать основу для будущих кризисов в области здравоохранения. Он предлагает предоставить премьер-министру исключительные полномочия в чрезвычайных ситуациях ограничивать доступ к общественному транспорту и других общественных мест для граждан, которые не могут предоставить отрицательные результаты тестов или доказательства вакцинации или лечения.

Это предложение вызвало горячий спор в стране, где почти половина населения не готова вакцинироваться от коронавируса.

"Это очень серьезный риск нарушения основополагающих гражданских свобод", - заявил во вторник сенатор-центрист Лоик Эрве в заявлении, в котором он также объявил о своем намерении вакцинироваться.

"Насколько некомпетентным может быть правительство, когда оно украдкой... за три дня до Рождества, представляет законопроект с ограничительными санитарными мерами, которые наделяют его полномочиями шантажа вакцинами?" - заявил консервативный депутат Фабьен Ди Филиппо.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен назвала это предложение "смехотворным" и "роковым для свободы". Депутат-коммунист Пьер Дарревиль иронично написал в Твиттере "С Рождеством!"

Вакцинация от коронавируса не будет обязательной во Франции, и правительство заявляет, что те части законопроекта, что касаются требований вакцинации, не предназначенны для применения во время кризиса COVID-19.

"Однако использование такой прерогативы может быть особенно необходимым перед лицом еще более серьезной эпидемической угрозы", - говорится в правительственном пояснении.

"Законопроект может применяться к ... любому другому серьезному санитарному событию, которое может повлиять на нашу страну. Это законопроект, который рассчитан на многие годы, на десятилетия вперед", - заявил во вторник министр здравоохранения Оливье Веран .