Словения возобновила работу своей АЭС, которую останавливала после землетрясения в Хорватии

Оператор словенской АЭС в Кршко объявил, что станция вернется к работе вечером 30 декабря, через день после профилактической остановки в связи с сильным землетрясением в Хорватии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Запуск станции планировался на 9:00 вечера, с возобновлением работы в обычном режиме 31 декабря.

"Оборудование исследовали и протестировали. На месте не произошло никаких повреждений, системы фукнционують правильно ", - отмечается в сообщении. В день сильнейшего хорватского землетрясения система автоматически остановила работу станции.

Станция, по плану, должна была выйти из эксплуатации в 2023 году - после 40 лет работы, но в 2015 году срок ее работы решили продлить еще на 20 лет, несмотря на протесты некоторых экоактивистов.

Станция обеспечивает около 20% потребностей Словении в электроэнергии, а также около 15% потребностей Хорватии.

Напомним, за последние несколько дней в Хорватии произошло три существенных землетрясения. Самое мощное из них, силой до 6,4 балла по шкале Рихтера, привело к значительным разрушениям в Загребе, городе Петриня, вблизи которого располагался эпицентр, и ряде близлежащих городков и сел.

В результате землетрясения 7 человек погибли, десятки получили ранения, а сотням пришлось ночевать на улице из-за угрозы обвала в домах.

После самого сильного толчка, в стране зафиксировали еще ряд мелких землетрясений.