Папа Римский из-за болезни пропустит новогодние мессы

Папа Римский Франциск не возглавит богослужения, которые традиционно происходят вечером 31 декабря и утром 1 января нового года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Ватикана.

Как рассказал директор Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни, Папа Франциск не будет придерживаться этой традиции по состоянию здоровья и будет вынужден пропустить мессу "вследствие болезненной невралгии седалищного нерва". Зато вечернюю и благодарственную молитву за уходящий год, 31 декабря вечером возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, а святую мессу 1 января возглавит кардинал Пьетро Паролин.

С 2013 года, когда Папа Франциск возглавил Ватикан, он еще не пропускал новогодние богослужения.

Впрочем, в Ватикане заверили, что верующие смогут увидеть Папу - он проведет молитву "Ангел Господень" 1 января, который будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца.

Неделю назад, когда в Ватикане обнародовали "коронавирусные" новогодние планы, которые пришлось изменить из-за комендантского час в Риме, предполагалось, что Папа будет вести службу лично, однако церемония будет доступна для верующих только через трансляцию.

Как сообщала "Европейская правда", в этом году Пара Римский в рождественском послании пожелал Украине мира и упомянул вакцины.