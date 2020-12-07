Греция будет настаивать на оружейном эмбарго ЕС против Турции
Греция на этой неделе будет настаивать на введении Европейским Союзом эмбарго на продажу оружия Турции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Ожидается, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также сообщит своим коллегам, что оружие, которое они продают Турции, может быть использовано против государств-членов ЕС.
Главная забота Афин - немецкие подводные лодки Т-214. Ожидается, что Германия поставит компоненты шести подводных лодок в Турцию, которая закончит их строительство на месте. Мицотакис и министр иностранных дел Никос Дендиас неоднократно обсуждали этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.
Некоторые страны, в частности Германия и Испания, как представляется, не желают вводить эмбарго из-за экономических потерь, которые они понесут. Греция считает эти опасения необоснованными, заявляя, что подобные отмены продаж уже случались в прошлом.
Примечательным прецедентом была отмена продажи России двух десантных кораблей класса "Мистраль" после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Россия заказала эти корабли в 2010 году, а Франция отменила заказ в 2015 году, продав вместо них два корабля Египту за 1,2 миллиарда евро.
Вышеприведенный пример показывает, что Германия способна продать строящиеся подлодки Т-214 третьей стране и избежать финансовых потерь.