Все, кроме Украины: еще одна соседка ЕС начинает вакцинацию от COVID-19

В понедельник в Албании начинается вакцинация от коронавируса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", премьер Албании Эди Рама написал на своей странице в Facebook.

"Хорошие новости. Завтра начинаем вакцинацию от COVID-19", - написал Рама в воскресенье вечером.

1 января Рама заявил, что Албания получила 500 000 доз вакцины против COVID-19 от американской фармацевтической компании Pfizer.

"Это лучшее возможное начало решающего года окончательного отпора этому невидимому врагу", - сказал премьер-министр Албании.

Рама также заявил, что определенное количество вакцины будет предоставлено Косову, для иммунизации медицинских работников.

Косово еще не начало процесс вакцинации.

Стоит отметить, что большинство европейских стран уже начали вакцинацию своего населения. Скоро вакцинацию должна начать и Молдова, которой Румыния предоставит до 200 тысяч доз вакцины из своей квоты в ЕС.

Северная Македония начнет вакцинацию в феврале, когда получит 800 000 доз вакцины от Pfizer.