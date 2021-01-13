Госдеп предупредил европейские компании о новых санкциях по "Северному потоку-2" - СМИ

В этом месяце Государственный департамент США заявил европейским компаниям, которые помогают в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", что они сталкиваются с риском санкций в результате окончательного раунда карательных мер против проекта.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

"Мы пытаемся сообщить компании о риске и призываем их выйти из проекта, пока не поздно", - заявил американский правительственный источник на условиях анонимности.

По его словам, в четверг или пятницу, как ожидается, Государственный департамент выпустит отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают проекту. Компании, которые могут быть в отчете, включают те, которые предоставляют страхование, помогают проложить подводный трубопровод или проверяют строительное оборудование проекта.

Компании могут оказаться под угрозой санкций США в соответствии с действующим законодательством, если они не прекратят работу над проектом.

В частности, под санкции может попасть Цюрихская страховая группа.

Трубопровод на 11 млрд долларов, один из важнейших проектов России в Европе, породил напряженность между Вашингтоном и Москвой.

Администрация Трампа выступает против "Северного потока-2", который лишит Украину выгодных транзитных сборов, заявляя, что это увеличит экономическое и политическое влияние России на Европу. Администрация также проталкивает экспорт сжиженного природного газа из США в Европу, топлива, конкурирующего с российским.

Кремль заявляет, что "Северный поток-2", который возглавляет государственная энергетическая компания "Газпром", является коммерческим проектом. Германия также считает его исключительно коммерческим.

Избранный президент США Джо Байден выступил против проекта, когда он был вице-президентом Барака Обамы. Неизвестно, будет ли он готов пойти на компромисс по проекту после 20 января, когда составит президентскую присягу.

"Газпром" остановил строительство "Северного потока-2" в год после санкций США в декабре 2019 года. Но работа возобновилась, поскольку "Газпром" надеется достроить трубопровод "Северный поток-2" под Балтийским морем, чтобы удвоить пропускную способность существующей линии. Проект завершен на 90%, осталось завершить лишь 100-километровый участок в водах у Дании.