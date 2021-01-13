Австрия добавила новое требование для украинцев, имеющих право въезда

Австрия с 15 января будет требовать от украинцев, имеющих право въезда, заполнения специальной анкеты онлайн.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, пишет "Европейская правда".

"Друзья, с 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме свежего негативного теста и готовности пойти на 10-дневный карантин) заполнения анкеты онлайн. Не забывайте заполнять, распечатывать и брать с собой", - рассказал посол на своей Facebook-странице.

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Анкета доступна по ссылке на сайте по этой ссылке.

Посол напомнил, что в Австрию могут прибывать, кроме австрийцев, украинские граждане с видом на жительство, граждане, направляющиеся на лечение, или граждане, у которых особые семейные ситуации (вроде свадьбы, похорон, крестин) и которые сообщили об этой ситуации по е-мейлу Buergerservice@bmi.gv.at и получили подтверждение австрийской власти.

Сейчас из Киева в Вену и обратно четыре раза в неделю выполняют рейсы "Австрийские авиалинии". Рассматривается возобновление рейсов в Днепр и Одессу, добавил дипломат.

Напомним, 8 января на фоне роста числа случаев коронавирусной инфекции Австрия решила закрыть свои границы с Чешской Республикой и Словакией.