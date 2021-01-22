ПАСЕ отказала России в дебатах о "запрете русского языка" в Украине

В Парламентской ассамблее Совета Европы не поддержали включение в повестку дня зимней сессии инициированных российской делегацией дебатов о "запрете русского языка" в Украине.

Об этом заявил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко по результатам заседания Бюро Ассамблеи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Российское предложение отклонено Бюро ПАСЕ. Понятно, что это была манипуляция российской стороны", - сказал Гончаренко.

Депутат отметил, что такими инициативами российская делегация пытается отвлечь внимание "от того ужаса, который имеет место в их стране, когда оппозиционеров сажают за решетку и пытаются отравить".

Гончаренко также добавил, что украинская делегация намерена обжаловать в первый день зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге полномочия российских делегатов.

Напомним, Украина инициирует проведение дебатов о нарушении Россией прав человека во временно оккупированном Крыму во время зимней пленарной сессии.

Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-29 января в гибридном формате. Делегаты могут быть физически присутствуют в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.

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