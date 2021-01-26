Сенат США утвердил Тони Блинкена в должности госсекретаря

Сенат США утвердил предложенную новым американским президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкена на должность государственного секретаря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время голосования Сенат, состоящий из 100 сенаторов, поддержал Блинкена 67 голосами против 17, что означает, что в течение этого дня он может принять присягу главного дипломата США.

Для его утверждения нужна была простая большинство в подконтрольной демократам палате.

58-летний Блинкен - давний соратник Байдена, он был его советником во времена администрации Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом.

Блинкен после службы в качестве советника вице-президента был повышен до заместителя госсекретаря при президенте Бараке Обаме.

На прошлой неделе слушания Блинкена перед комитетом по иностранным делам Сената прошли беспрепятственно, и демократы, и республиканцы высказались положительно.

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