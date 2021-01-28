Кулеба: эта ПАСЕ давно сломалась, новую не принесли

Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя решение Парламентской ассамблеи Совета Европы подтвердить полномочия российской делегации без ограничений, заявил, что "эта ПАСЕ давно сломалась".

Как сообщает "Европейская правда", комментарий министр сделал в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - заявил министр иностранных дел Украины.

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В четверг, 28 января, ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.

Документ предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Однако ПАСЕ решила не накладывать на делегацию РФ никаких санкций, объясняя это "стремлением к диалогу".

В начале сессии ПАСЕ, которая началась 25 января, украинская делегация обжаловала полномочия россиян в Ассамблее. Полномочия были обжалованы по существенным основаниям - нарушение базовых принципов Совета Европы.

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Четверговую резолюции приняли в наиболее благоприятной для России редакции. На заседании Ассамблея отказалась поддержать поправку Украины с предложением не ратифицировать полномочия делегации РФ. Ранее мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к этому решению.

Делегация Российской Федерации пригрозила отказаться работать в ПАСЕ в случае попытки наказать их за нарушения прав человека.

Подробнее об этом в публикации "Что происходит в ПАСЕ: реалистично о битве Украины за новые санкции против РФ"